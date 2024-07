Um ator de traição é como Donald Trump viu o apelo de George Clooney ao presidente Joe Biden para desistir da candidatura presidencial, abrindo caminho a um novo candidato à nomeação do Partido Democrata.

Numa primeira reação à carta aberta do proeminente democrata e doador publicada na quarta-feira no jornal The New York Times, o presidente dos EUA entre 2017 e 2021 e atual candidato do Partido Republicano já tinha dito que Clooney se devia manter fora da política e regressar à televisão.

Esta sexta-feira foi mais longe durante uma participação no programa de rádio "The Clay Travis and Buck Sexton Show".

As palavras arrasadoras para o ator vencedor de um Óscar surgiram quando um dos anfitriões lhe perguntou se estava a acompanhar a “intriga palaciana” e a "completo descontrolo" dos democratas desde o mau debate presidencial de Biden, e a reação aos apelos dos mais próximos para que desistisse.

“Achei o George Clooney muito desleal. Porque quer se goste de Biden ou não, ele tem sido simpático para o Clooney. Achei muito desleal. Traidor. Um ator de cinema de terceira categoria”, disse Trump.

E acrescentou: “Ele era um ator de TV e nunca fez um filme realmente bom. Portanto, é um pouco de terceira categoria. Passa por ator de cinema. Clark Gable é que ele não é. Mas achei um grande ato de deslealdade".

