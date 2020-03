Todos os dias, às 22h00 em ponto, as janelas dos prédios localizados no Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, abrem-se para um momento musical. Durante cerca de cinco minutos, praticamente todos os moradores cantam a uma só voz uma canção portuguesa.

A conta Às Dez No Largo arrancou no dia 19 de março com "Porto Sentido", de Rui Veloso. Seguiu-se "Anda Comigo Ver Os Aviões" (Os Azeitonas). Ao terceiro dia, além de uma canção ouviu-se uma mensagem especial gravada por Pedro Abrunhosa.

"Nestas alturas, nada mais importante do que manter o espírito, a coragem e elevar as nossas vozes, feitas uma, para mostrar que estamos próximos um dos outros", frisou o cantor. "A música é uma forma de saírmos do lugar", acrescentou, apresentando o tema "Tudo O Que Eu Te Dou".

"A canção termina com esta frase de esperança, sempre: tudo o que eu te dou, tu me dás a mim", lembrou Pedro Abrunhosa.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo:

Siga aqui o projeto Às Dez No Largo.