Publicado originalmente em 2018, “Turbulência” nasceu de um desafio lançado ao autor pela Radio4, estação da BBC, para escrever uma série de contos interligados, para um programa de rádio de 15 minutos.

O convite a David Szalay terá surgido por o escritor já ter usado uma estrutura semelhante no seu livro anterior, “Tudo O que Um Homem É”, facto que suscitou debate durante o período que antecedeu o ainda Prémio Man Booker, para o qual estava nomeado, cujas regras determinam que seja concedido a uma obra de ficção unificada, segundo revelou o jornal The Guardian.

Cada história de “Turbulência” tem como título um par de códigos de aeroporto, com três letras cada, que determinam a origem e o destino das viagens, e envolve personagens ligadas por um voo.

Uma mulher que está a cuidar do filho doente viaja de Londres para Madrid (“LGW-MAD”) e mete conversa com o vizinho do lado; esse homem recebe notícias trágicas e regressa a casa em Dakar (“MAD-DSS”); uma testemunha dessa tragédia é um piloto que se dirige para São Paulo (“DSS-GRU”); o piloto procura conforto nos braços de uma jornalista que no dia seguinte viaja para Toronto para fazer uma entrevista (“GRU-YYZ”); e assim sucessivamente.