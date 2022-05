O projeto musical Tyroliro venceu, no sábado, a 26.ª edição do Festival Termómetro, concurso para novos projetos musicais, cujo prémio final garante a presença nos festivais Alive e Bons Sons.

Para além de Tyroliro, a final, que se realizou no sábado à noite no Lisboa ao Vivo, contou com a presença de Synik, Evaya, Smoke hills e MEMA.

Do júri, fizeram parte os artistas, promotores e radialistas Noiserv, Luis Montez, Álvaro Covões, Miguel Atalaia, Surma, Tomás Wallenstein, João Carvalho, Luis Severo, Samuel Úria, Henrique Amaro, Carolina Torres, Nelson Ferreira, Tiago Castro, António Nunes e Fernando Alvim.

Segundo a organização, a edição de 2023 do Festival Termómetro - interrompido no ano passado devido à pandemia da covid-19 - está marcada para abril.

Os cinco finalistas da 26.ª edição do concurso, criado em 1994, foram escolhidos em oito eliminatórias, que decorreram em Oeiras, Portimão, Aveiro, Sesimbra, Castelo Branco, Viseu, Tabuaço e Figueira da Foz.

Tyroliro, cuja página no Facebook contém a definição “Retro Wave Minhoto”, cria música que tem como “grande inspiração eletrónica, dance, pimba clássico, grupos corais e o pop rock psicadélico”.

“O nome Tyroliro é adotado do seu avô materno, por ser muito festivo, ébrio e de bater com o pé no chão quando se encontrava em êxtase por alguma razão”, lê-se numa publicação.

O vencedor do 26.º Festival Termómetro terá atuações asseguradas nos festivais Alive (que decorre entre 06 e 09 de julho no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras) e Bons Sons (que irá acontecer entre 11 e 15 de agosto na aldeia de Cem Soldos, Tomar), vai gravar um ‘videoclip’ e terá acesso a 20 horas de gravação em estúdio.

Desde 1994 participaram no Festival Termómetro mais de 500 bandas e artistas, entre os quais Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, DJ Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Whales, Salto e Tatanka.