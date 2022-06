A organização do Festival da Eurovisão anunciou esta sexta-feira que a edição do próximo ano terá lugar na Grã-Bretanha, uma vez que não é possível ter lugar na Ucrânia em segurança por causa da guerra.

A União Europeia de Radiodifusão disse ter mantido conversações com a UA:PBC, a estação pública da Ucrânia, após a vitória da Kalush Orchestra na edição deste ano em Turim, e especialistas em várias áreas, incluindo questões de segurança e proteção, concluindo que o país, atualmente em guerra com a Rússia após a invasão de Vladimir Putin em fevereiro, não tem condições para a realização do evento.

As negociações para a realização na Grã-Bretanha serão com a BBC, já que o país ficou em segundo lugar com o tema de Sam Ryder.

Em comunicado, a organização recordou que o Festival Eurovisão da Canção é uma das produções de TV mais complexas do mundo, envolvendo o trabalho de milhares de pessoas e 12 meses de preparação.

"É completamente a nossa intenção que a vitória da Ucrânia se reflita no espetáculo do próximo ano. Esta será uma prioridade para nós nas nossas discussões com os eventuais anfitriões", destacou.