O último trabalho do pintor Júlio Pomar, que morreu em maio do ano passado, estará em exposição, a partir de hoje num novo restaurante no bairro de Alvalade, em Lisboa.

De acordo com a cadeia de restauração Portugália, trata-se de um painel “em azulejos em chacota, brancos e ligeiramente texturados”, e “o desenho base foi, desde o início pensado para ser reproduzido a uma única cor – azul escuro - sem meios tons”. Júlio Pomar morreu “pouco tempo depois de ter realizado a obra que a [fábrica de cerâmica] Viúva Lamego produziu”, refere a cadeia de Restauração Portugália num comunicado hoje divulgado. “De traço aberto, esta grande composição vem na linha de outros trabalhos seus como os azulejos para o Metro de Lisboa, ou mesmo os desenhos a tinta da china de grande vultos da cultura portuguesa como Pessoa, Almada ou Bocage. A grande diferença é que enquanto ali o figurativo nos ajuda a descodificar os personagens, aqui as linhas, de expressões e espessuras variáveis, convidam-nos a segui-las como se de um jogo se tratasse”, lê-se no comunicado. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.