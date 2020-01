Partindo da dramaturgia de Francisco Luís Parreira, o espetáculo – que marca o arranque da programação de 2020 dos espaços geridos pelo Teatro Nacional São João – quer pôr os espetadores a pensar nas verdades e nas mentiras que se contam nas histórias do Ultramar.

Um destas histórias conta um imaterial confronto entre soldados de uma patrulha e uma manada de antílopes na savana inexplorada.

Não sendo uma “peça completamente positiva” por abordar “momentos fatais, dolorosos e trágicos”, o encenador, João Garcia Miguel, explicou que “Um Plano de Labirinto” é, sobretudo, uma peça interrogativa, crítica e que instala a perplexidade.

“A necessidade de explicar o mundo é julgar que se pode caminhar para trás, absorvendo tudo aquilo que se perdeu, quando nos confrontamos com a surpresa do que é viver”, disse, no final do ensaio aberto a jornalistas.