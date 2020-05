A Música no Coração, promotora do Sumol Summer Fest, MEO Sudoeste e Super Bock Super Rock, anunciou que as edições deste ano dos três festivais foram adiadas para 2021, depois de ter sido aprovada na Assembleia da República a proposta de lei do Governo que proíbe a realização de festivais de verão até 30 de setembro.

"Foi aprovada na Assembleia da República a proposta de lei do Governo Português que determina a não realização este ano dos grandes festivais de verão. É por isso com enorme tristeza que, à semelhança de outros Festivais em Portugal e no resto do Mundo, nos vemos forçados a fazer o que nunca desejámos: adiar a 13ª edição do Sumol Summer Fest, a 26ª edição do Super Bock Super Rock e a 24ª edição do MEO Sudoeste para 2021", frisa a promotora. "Fazemo-lo por motivo de força maior, em pleno cumprimento das indicações das autoridades competentes, e em nome da segurança e do bem-estar dos nossos públicos e de todos os envolvidos na realização dos festivais, a nossa primeira prioridade. A todos eles, o nosso muito obrigado", acrescenta em comunicado.

"Pelo respeito e sentido de responsabilidade para com os nossos públicos e para com os milhares de profissionais envolvidos na realização dos festivais – artistas, equipas técnicas e de produção, os nossos patrocinadores e parceiros, e todo o nosso staff-, não desistimos e aguardámos enquanto foi possível, continuando a trabalhar empenhadamente para as datas inicialmente previstas", frisa a promotora.