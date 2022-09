Na semana passada, Madonna publicou um vídeo no seu canal no Youtube para celebrar o lançamento da colectânea "Finally Enough Love". Durante quase sete minutos, a cantora norte-americana responde a 50 perguntas dos fãs.

No vídeo, Madonna fala da sua carreira e de assuntos pessoais, revelando que o seu maior “guilty pleasure” é o sexo e que os seus dois casamentos (a artista foi casada com o ator Sean Penn de 1985 a 1989 e com Guy Ritchie entre 2000 e 2008) não "foram as suas melhores ideias".

A artista revela ainda que gostava de trabalhar com Kendrick Lamar e que está "ansiosa" por voltar a trabalhar com Britney Spears.

"A maior lição que aprendi nesta vida é que nada disso é real", confessa, ainda, a norte-americana no vídeo.

Veja aqui o vídeo.