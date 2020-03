Gilberto Gil está em isolamento social com a sua família devido à pandemia da COVID-19. Nas redes sociais, o músico brasileiro partilhou um dos momentos de lazer com a sua neta, Flor Gil, filha de Bela Gil.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Gilberto Gil toca "…Baby One More Time", um dos maiores sucessos de Britney Spears, enquanto a sua neta canta os versos do tema.

Veja o vídeo: