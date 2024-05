As portas do espaço da cidade do Porto abrem no dia 31 de maio, pelas 18h00, mas na quinta-feira, as cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Maia transformam-se numa extensão de Serralves, acolhendo vários espetáculos que servem de aquecimento para o festival que decorre até 2 de junho.

Entre os eventos que acontecem fora de portas, a coordenadora Serviço de Artes Performativas da Fundação de Serralves, Cristina Grande, destacou a performance “Les Taupes” (“As Toupeiras”), de Philippe Quesne, que, no dia 30, vai da Parada dos Clérigos até à Praça Carlos Alberto, repetindo nos dias 1 e 2 em Serralves.

Na área do circo contemporâneo, Cristina Grande realçou ainda “Sol Bemol”, de D’Irque & Fien (31 maio e 1 junho) e “A Journey”, da companhia Gandini Juggling (1 e 2 junho), uma companhia de renome mundial no malabarismo, que apresenta uma viagem pelo seu repertório com massas, grandes bolas e adereços de malabarismo iluminados.

A francesa Agnès Geoffray apresenta “Fleau”, em que “quatro artistas transcendem o tempo através do som hipnotizante de chicotes, transformando a sua violência intrínseca num ritmo de dança com batidas que lembram um transe”.

Na música, a edição deste ano contempla cerca de 50 concertos de artistas de vários estilos e geografias como os alemães Tangerine Dream (31 de maio), banda pioneira no cruzamento do rock a eletrónica, e os África Negra (01 de junho), banda de culto de São Tomé, havendo ainda cruzamentos interdisciplinares como o que reúne o percussionista João Pais Filipe ao coreógrafo e bailarino Marco da Silva Ferreira.

Na eletrónica, Pedro Rocha, responsável pela programação nesta área, realçou a presença de DJ Tobzy e Kabeaushé.

Entre dezenas de outras iniciativas, encontram-se ainda atuações dos barcelenses Glockenwise com Ana Deus, a apresentação do espetáculo “O Estado do Mundo”, pela companhia Formiga Atómica, o concerto de João Não e Lil Noon ou a atuação da Escola do Rock de Paredes de Coura com a Academia de Música de Castelo de Paiva.

Pensado para todos os públicos, o festival propõe ainda um conjunto de atividades dirigidas ao público infantil desde oficinas, visitas guiadas, teatro, e até uma biblioteca itinerante que vai estar aberta durante todo o dia, adiantou Inês Pina do Serviço Educativo.

A celebrar 20 anos após a primeira edição, o Serralves em Festa apresenta, em 2024, uma programação que conta com a participação de artistas de mais de 20 nacionalidades, das áreas da música, dança, performance, circo contemporâneo, teatro, cinema e fotografia.