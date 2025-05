Mariza, SLOW J, Valter Lobo e Nuno Ribeiro são os principais nomes do cartaz da edição 2025 das Antoninas de Vila Nova de Famalicão, que vai decorrer de 6 a 13 de junho, anunciou o município na quarta-feira.

Em comunicado, o município refere que a programação contém quatro dezenas de atividades, sendo o “ponto alto” o desfile das Marchas Antoninas, resultante do trabalho de nove associações do concelho.

Inspiradas no bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, as marchas desfilarão pelas ruas da cidade a 12 de junho.

E porque a festa começa desde tenra idade, destaque também para os marchantes de palmo e meio que desfilam no começo das festas, a 7 de junho. Com os arquinhos empoleirados, as crianças desfilam pela cidade com toda a ternura, alegria e criatividade das Marchas Infantis, a partir das 14h30.

O programa inclui ainda as marchas dos mais pequenos, concertos de Pedra D’Água, Ivo Abrantes, Costinha, Fammashow e Teresa Tapadas, o 6.º Festival de Cavaquinhos, uma tarde de música popular na Praça, a 18.ª Caminhada Camiliana, um encontro de bombos, um desfile etnográfico e um festival de folclore.

No dia 13, feriado municipal, haverá a missa e a distribuição do Pão de Santo António, cumprindo-se uma tradição secular, com milhares de pessoas a concentrarem-se na Rua Alves Roçadas, junto à Capela de Santo António, para receber o pão “que se pode guardar o ano inteiro”.

As Festas Antoninas de Famalicão constam no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do Município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional Romarias do Minho.