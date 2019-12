Viagra Boys são a mais recente confirmação para a edição de 2020 do Vodafone Paredes de Coura. Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days, Daughter, Floating Points (Live) e BadBadNotGood também vão passar pelo festival que regressa de 19 a 22 de agosto.

Em comunicado, a organização lembra que a banda começou "a explorar a sua própria linguagem naquele que viria a ser convencionalmente conhecido como punk rock" em 2015: "A banda natural de Estocolmo tem no reportório influências de artistas como Screamin’ Jay Hawkins, Butthole Surfers, Suicide ou Dead Kennedys".

A história da música dos Viagra Boys começou numa noite de karaoke quando Henrik “Benke” Höckert ouviu pela primeira vez a voz de Sebastian “Sebbe” Murphy e aí percebeu que poderiam criar algo especial.