"Hart to Heart" [Hart ao Coração, em tradução literal] é o nome do novo programa de entrevistas de Kevin Hart para a plataforma de streaming Peacock e até pelo perfil dos convidados, as conversas pretendem-se amenas.

Mas o momento que se tornou viral na quinta-feira foi a genuína e constrangedora reação do "coração" de Kevin Hart, de 42 anos, ao descobrir a idade de Don Cheadle.

Entre os sonhos de se tornar uma estrela de jazz à trajetória na Marvel e o habitual tema de gerir a fama e a vida privada, Don Cheadle começou a falar da passagem do tempo e mencionou que tinha 56 anos, altura em que Kevin Hart sai-se com um instantâneo e chocado "Damn" [um "po***" à portuguesa].

O tom claramente apanhou de surpresa e incomodou o entrevistado e após um silêncio desconfortável, Kevin Hart pede desculpa e depois de olhar para o chão, o ator de "Hotel Ruanda" acaba por dizer "não interessa".

O anfitrião sentiu necessidade voltar a pedir desculpa e justificar que "foi um pensamento e deixei-o escapar. Não queria que tivesse esse sentido", mas mesmo mesmo depois de Don Cheadle responder que estava tudo bem, insistiu que não queria que aquele "damn" saísse com o sentido que saiu.

E à segunda vez, Don Cheadle já não deixou passar e sugeriu que se fizesse uma sondagem sobre o que é que parecia aquela reação com as pessoas no estúdio após o fim do programa.

Após mais uns momentos, Kevin Hart sentiu a necessidade de repetir o "damn" mas deu-lhe outra entoação, que não passou despercebida.

"Se pudéssemos repetir neste momento, esses são 'dams' diferentes", atirou-lhe Don Cheadle.

VEJA O VÍDEO.

Após o vídeo tornar-se viral, os visados desvalorizaram o momento nas redes sociais.

Em resposta a um fã que lhe disse que tinha de relaxar e Don Cheadle parecia tão magoado, Kevin Hart garantiu que as pessoas precisavam ver toda a entrevista.

Questionado sobre o que lhe passou pela cabeça naquele momento, Don Cheadle saiu-se com um "que o Kevin Hart e eu precisamos rapidamente de fazer um filme. Acho que esta é a minha entrevista preferida de sempre. 'Damn!'"