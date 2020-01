Ana Moura, Branko e a Conan Osíris juntaram-se para um novo tema. "Vinte Vinte" foi lançado esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, e "celebra os ritmos da música tradicional portuguesa, revisitando os padrões rítmicos da chula que são atualizados e trazidos para 2020".

"Tudo começou com um desafio colocado pelo estilista Luís Carvalho à fadista Ana Moura. O objetivo era criar um tema para encerrar o desfile da edição de 2019 do Moda Lisboa, o que a levou a convidar Branko e Conan Osíris a fecharem-se no estúdio durante uma tarde inspirada para criar esta ode ao novo ano", explica a Universal Music em comunicado.

Com produção de Branko (e com produção adicional de PEDRO), o tema conta com letra de Conan Osíris. "As batidas saídas do estúdio da Enchufada oferecem a Ana Moura e Conan Osíris a base para uma prestação vocal que olha para o futuro com visão 20/20", acrescenta a editora.