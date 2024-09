Ana Moura lançou o single "Desliza" na passada semana. O tema foi apresentado pela primeira vez ao vivo no final de agosto, no MEO Kalorama, em Lisboa, e já se encontra disponível em todos o serviços de streaming de música.

A canção conta com um videoclipe com a assinatura de André Caniços e da própria Ana Moura - veja aqui. "Distingue-se pela sensualidade e ousadia da coreografia apresentada, onde a artista e um grupo de quatro bailarinas dançam de saltos altos, do início ao fim da produção", frisa a editora Sony Music em comunicado.

Para descrever o tema, nas redes sociais, Ana Moura citou Audre Lorde: "Quando me refiro ao Erótico, refiro-me a uma declaração da força vital das mulheres, da poderosa energia criativa, do conhecimento e do uso que hoje reivindicamos na nossa linguagem, na nossa história, na nossa dança, no nosso trabalho, nas nossas vidas".

"O conhecimento é poder e a 'Desliza' é uma resposta e partilha desta força feminina, forte e fértil, tantas vezes considerada perigosa por ser reivindicada por aqueles que se responsabilizam e não se acomodam ao que convencionalmente se espera ou que é meramente segura", acrescenta a cantora.