"Violet Bent Backwards Over the Grass", o livro de poesia de Lana Del Rey, chegou esta quarta-feira, dia 29 de julho. A versão em áudio do livro já pode ser comprada no site da artista e conta com 14 poemas - a versão física e o ebook chegam a 29 de setembro e dias depois, a 2 de outubro, é lançado o audiobook em formato físico, em vinil preto, picture disc e em CD.

Lidos por Lana Del Rey, os 14 poemas contam com música do seu colaborador habitual, Jack Antonoff, que também trabalhou com a artista no disco "Norman Fucking Rockwell!". "Violet Bent Backwards Over Grass" terá mais de 30 poemas em sua versão impressa.

A cantora frisa que os poemas são "ecléticos e honestos, sem tentarem fazer outra coisa além de serem o que são e é por isso que estou orgulhosa deles, especialmente porque o espírito em que foram escritos era muito autêntico".

Ouça um dos poemas: