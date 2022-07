Os encontros, orientados pelo maestro Gustavo Dudamel, são organizados pela Fundação Dudamel e a Orquestra Filarmónica de Los Angeles que convidaram 102 jovens músicos entre os 18 a 26 anos, das Américas, Europa, Ásia e África, para trabalharem em conjunto com estudantes dos Estados Unidos Unidos, lado a lado na Orquestra de Encuentro. Entre os selecionados está a portuguesa Mariana Vilela.

Durante o “encontro intensivo” realizam-se ensaios, 'workshops', palestras e concertos conduzidos pelo maestro venezuelano Gustavo Dudamel, com 'masterclasses' lideradas por um corpo docente de músicos da Orquestra Filarmónica de Los Angeles e professores convidados de outras orquestras internacionais.

Os concertos serão dirigidos pelo maestro Gustavo Dudamel e contarão com a participação de Esperanza Spalding, vocalista, baixista e compositora vencedora de vários Grammys, que recentemente recebeu o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Jazz.

Os concertos estão previstos para dia 2 de agosto, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, no dia seguinte, no The Granada Theatre, em Santa Barbara, e, no dia 4, no William Randolph Hearst Greek Theatre, de São Francisco, todos no Estado norte-americano da Califórnia.

O programa a apresentar inclui, em estreia, de "uma nova obra, de Giancarlo Castro d'Addona, uma encomenda da Comissão da Orquestra Filarmónia de Los Angeles, canções selecionadas de Esperanza Spalding, e a Sinfonia n.º 9", "Do Novo Mundo", de Antonín Dvořák.

Mariana Vilela, 21 anos, iniciou os estudos em música aos quatro anos, na Academia de Música de Santa Maria da Feira, com o professor Alexandre Correia, que a acompanhou ao longo do seu percurso, tendo mudado no 1.º grau para a Academia de Música de Espinho.

A violinista participou em vários concursos nacionais e internacionais, tendo obtido o 1.º prémio no Concurso Nacional de Violino e Violeta de Ourém e Fátima, em 2009, no Concurso Internacional Cidade do Fundão, nas edições de 2010, 2012 e 2014. Em 2012, recebeu o Prémio Revelação, atribuído por este concurso.

Obteve também o 1.º prémio no Concurso A. Capela, em 2011, no Concurso Marília Rocha, em 2011, e no Concurso Paços Premium, em 2015.

Alcançou ainda o 1.º Prémio ex-aequo no Concurso Paços Premium em 2009, e no Concurso Nacional de Violino Cidade do Porto, em 2016.

Mariana Vilela participou em 'masterclasses' com Zofia Wóycicka, Aníbal Lima e Augusto Trindade.

A violinista pertence à JOP desde 2013. Realizou, em 2015, através do programa MusicExhange, um estágio de orquestra e um recital na Guildhall School of Music and Drama, em Londres.

Desde 2019, Mariana Vilela é aluna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.