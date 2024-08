A JOP vai interpretar “Apneia”, do compositor português João Caldas, obra em estreia na Alemanha, que se candidata ao prémio de composição do festival.

O programa deste concerto da JOP inclui ainda “Poème Symphonique”, de Gyorgy Ligeti, e a 9.ª Sinfonia de Antonin Dvorák, "Do Novo Mundo".

A JOP estreou-se neste festival, em 2015, ao qual regressou em 2017, numa edição em que a compositora Mariana Vieira ganhou o prémio de composição com “Raiz”, concerto para oboé, clarinete, tuba, harpa, contrabaixo, marimba e orquestra.

A orquestra portuguesa regressou dois anos depois, em 2019, à 20.ª edição do festival, tendo o compositor João Godinho repetido o êxito de Mariana Vieira, ao ter vencido o prémio de composição, com “Alcance”.

Um dia depois da abertura do festival de Berlim, a JOP irá fazer o concerto de encerramento do Festival Kultursommer Nordhessen, no Palácio dos Congressos de Kassel.

Sob a batuta de Pedro Carneiro, a JOP aoresenta um programa que inclui a abertura “Coriolano”, de Beethoven, o Concerto para Piano e Orquestra n.º 2, de Rachmaninov, e de novo a Sinfonia n.º 9, “Do Novo Mundo”, de Dvořák. Neste concerto é solista o pianista Raul da Costa.