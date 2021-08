“Ócio”, com letra e música de Jorge Prendas, um dos elementos deste quarteto vocal masculino, é um “hino ao descanso e ao ócio”.

O grupo vocal masculino, que este ano se tornou num quarteto, iniciou carreira no salão paroquial de Perafita, no Porto, em abril de 1991, com o nome Ars Vocis. Evoluiu para Vozes da Rádio, com participação em diferentes álbuns, como no de homenagem a José Afonso (1929-1987), “Filhos da Madrugada” (1994), seguindo-se uma participação num trabalho do músico Fernando Girão.

Atualmente, o grupo é constituído por Jorge Prendas, um dos fundadores, António Miguel, Rui Vilhena e Tiago Oliveira.

Desde janeiro o grupo tem vindo a editar temas seus, inéditos ou não, no âmbito do seu 30.º aniversário. Fonte próxima do grupo disse à agência Lusa que “’Ócio’ pode vir a fazer parte de um possível novo álbum”.