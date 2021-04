A faixa-título do disco chegou esta quinta-feira às plataformas de streaming.

Nessa canção, Prince fala e canta dizendo que os Estados Unidos são "uma terra de liberdade (mas também) um lar para o escravo".

O álbum, que data de 2010, foi extraído do "The Vault", o lendário cofre do artista norte-americano, localizado no seu estúdio em Paisley Park. O local conta com um número indeterminado de gravações, entre demos e álbuns (finalizados ou não).

Prince, que morreu a 21 de abril de 2016 aos 57 anos, manteve habilmente os seus tesouros escondidos.

"Nem sempre entreguei as melhores canções às editoras. Existem canções no 'The Vault' que ninguém ouviu (...) toneladas de coisas gravadas em diferentes períodos", disse o músico à revista Rolling Stone em 2014.

Nos últimos dois anos, os álbuns marcantes "1999" e "Sign o 'the times" foram relançados pela Warner com várias canções inéditas.

O canal de televisão CBS dedicará o seu programa "60 minutes" no próximo domingo ao álbum "Welcome 2 America" e às suas 12 canções.

Para dar pistas do conteúdo e manter o suspense, a Legacy Recordings relembrou uma declaração profética de Prince em 2010.

"O mundo está tenso devido à desinformação. A visão de futuro de George Orwell já está aqui. Devemos a nós mesmos permanecer firmes na nossa fé para os tempos difíceis que virão", disse Prince na altura.

A versão deluxe de "Welcome 2 America" inclui o álbum e um concerto inédito de Prince, acompanhado pelo grupo New Power Generation, que decorreu no Forum de Los Angeles a 21 de abril de 2011.

Pouco depois de terminar este disco, Prince iniciou uma digressão com o mesmo nome, "Welcome 2 America".

O concerto mostra o artista com a versão 2011 de New Power Generation, um grupo de geometria variável.

No início da digressão, Prince havia avisado: "Traga os seus amigos, traga os seus filhos e algo para refrescar os pés, porque será animado."