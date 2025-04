Depois de um intervalo de quatro anos, Lorde está de volta. A cantora neozelandesa editou esta quinta-feira, 24 de abril, o single "What Was That", onde reflete sobre um romance de longa duração.

A artista escreveu o tema com Jim-E Stack, com quem produziu a faixa, juntamente com Daniel Nigro. O single foi antecipado através de uma série de publicações nas redes sociais e apresentado pela primeira vez na passada terça-feira, quando Lorde dançou ao som de "What Was That" no Washington Square Park, em Nova Iorque – saiba mais aqui.

"What Was That" é o primeiro lançamento da artista desde 2021, ano em que editou o disco "Solar Power", o aguardado sucessor do álbum "Melodrama" (2018). O último álbum contou com os singles "Solar Power", "Stoned at the Nail Salon" e "Mood Ring".

Nos últimos quatro anos, Lorde esteve mais afastada dos holofotes. Em 2024, a artista gravou uma versão de "Take Me to The River" para o álbum de tributo aos Talking Heads e, no verão do ano passado, colaborou com Charli XCX em "Girl, So Confusing".