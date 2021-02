"You" é o primeiro single do projeto a solo de Edu Monteiro. "Chegou uma certa altura em que estava a fazer sessões com artistas e já não me dava prazer, não me estava a divertir e sabia que havia algo de errado. Aproveitei a quarentena do ano passado para refletir o porquê de me sentir assim", explica.

"Diria 99% autobiográfico porque a primeira frase é totalmente imaginária. A música começa: 'Hey old friend, met a young girl on 5th avenue'. A Quinta Avenida é uma avenida principal de Nova Iorque. A frase soava bem e até rimava. Decidi manter. O resto do tema é totalmente verídico. Escrevi esta música no dia 13 de Janeiro do ano passado, que é a data de aniversário da minha namorada. Ela estava a trabalhar no Dubai e então foi uma espécie de prenda de anos para matar a saudade", conta o músico.

"You" é o primeiro single de avanço do novo EP do músico. "Provavelmente terá sete ou oito temas, ainda estou a decidir. Uma coisa boa (ou não) de ser produtor é a constante procura pelo som perfeito. Mas essa procura é sempre em vão porque esse tal som perfeito nunca irá existir. Queremos sempre melhor e melhor. Alguns destes temas deste EP estão mais próximos do que idealizo, outros mais longe, mas não estou preocupado com isso. O processo de evolução dum artista é algo que sempre admirei. Ou seja, analisar um artista e apreciar todo o seu percurso e evolução desde o dia 1", conta.

O single está disponível em todas as plataformas digitais.