Em 2019, a cantora, de 29 anos processou a youtuber Tasha K por publicar "boatos" e afirmações "degradantes" em 20 vídeos, de acordo com a ação movida na Geórgia.

1,25 milhões pelo crime de difamação, 1,5 milhões por danos punitivos e 1,3 milhões em custas judiciais.

De acordo com documentos judiciais apresentados segunda e terça-feira, Cardi B vai receber cerca de 2,44 milhões de euros por danos e despesas médias e 1,15 milhões de euros para custos judiciais.

A youtuber, nascida Latasha Kebe, alegou que a rapper tinha herpes e que os seus filhos nasceram "com deficiência intelectual", declarações que lhe renderam milhões de visualizações no YouTube.

Segundo os documentos do processo, os polémicos vídeos causaram a Cardi B "vergonha, humilhação, angústia mental e angústia emocional".

Nascida no Bronx, Nova Ioque, Cardi B é conhecida por sucessos como "Bodak Yellow", "I Like It" ou "Money".