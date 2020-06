Beyoncé lançou o seu primeiro álbum, "Dangerously in Love", a 23 de junho de 2003, há 17 anos. "Crazy in Love", "Baby Boy", "Me, Myself and I" e "Naughty Girl" são alguns dos temas que fazem parte do alinhamento do disco que apresentou a artista ao mundo. Veja na galeria algumas imagens da carreira da artista.

