Jantje Friese e Baran bo Odar, criadores da primeira série original da Netflix em alemão, "Dark", têm um novo projeto: "1899", que marca o início do acordo entre a Netflix e a dupla criativa, estreia-se esta quinta-feira, dia 17 de novembro, e é uma das séries mais aguardadas do mês.

A primeira temporada acompanha o percurso de um navio de emigrantes que deixou para trás o velho continente, tendo partido de Londres com rumo a Nova Iorque. "Em 1899, um barco a vapor lotado de emigrantes ruma em direção ao oeste, deixando para trás o velho continente. Provenientes de diferentes países da Europa, os passageiros partilham a esperança no novo século e o sonho de um futuro melhor no estrangeiro", resume o serviço de streaming.

"Quando se cruzam com outro navio de emigrantes à deriva no mar alto, a sua viagem ganha contornos inesperados. Aquilo que encontram a bordo transformará a sua travessia até à terra prometida num terrível pesadelo", acrescenta a Netflix na sinopse da série.

Veja o trailer:

Kelly Luegenbiehl, Vice Presidente de Originais na Europa e África da Netflix, confessou estar entusiasmado com a nova produção. "É com entusiasmo que anunciamos este segundo projeto com Baran bo Odar e Jantje Friese. O facto do conceito ser radicalmente diferente em relação a 'Dark' torna claro o grau de criatividade e versatilidade destes criadores, pelo que estamos muito felizes em continuar esta viagem com ambos", frisou.

"O que nos fez conectar com este conceito foi a ideia de termos uma história verdadeiramente europeia, que mostre um elenco diversificado e proveniente de vários países. O cerne do projeto centra-se naquilo que nos une, no que nos separa, e em como o medo pode despoletar este último fenómeno", acrescentaram Jantje Friese e Baran bo Odar.

Miguel Bernardeau, Emily Beecham, Lucas LynggardIsabella Wei, Jonas Bloquet e Andreas Pietschmann protagonizam "1899".O português José Pimentão ("Teorias da Conspiração", "Valor da Vida" e "Amadeo") também faz parte do elenco da nova produção do serviço de streaming.

"Finalmente, é oficial. Muito feliz por fazer parte desta aventura. '1899', dos criadores de 'Dark', brevemente na Netflix", celebrou o ator na sua conta no Instagram.