20 anos depois da estreia da primeira edição do "Big Brother", a TVI volta a apostar no reality show para tentar recuperar a liderança que perdeu há mais de um ano, com a ida de Cristina Ferreira para o 'bairro' do lado, a SIC. Depois do adiamento devido à COVID-19, a nova edição que celebra os 20 do programa em Portugal arrancou este domingo, dia 26 de abril, depois do "Jornal das 8", e com muitas novidades, algumas impostas pela pandemia.

A nova edição do programa é divido em duas fases - a primeira fase, no "BB Zoom", os concorrentes vão apenas interagir através de aplicações. Depois da quarentena é que entram na casa mais vigiada do país.

"26 de abril de 2020. Boa noite, bem vindos ao 'Big Brother", disse Cláudio Ramos na abertura da emissão de estreia. "Esperei 20 anos para realizar este sonho, estar à frente do programa da minha vida (...) Um sonho que sonhei ao longo de 20 anos, mas em momento nenhum pensei que quando chegasse aqui desse de caras com uma plateia vazia, num estúdio deste tamanho", acrescentou.

Veja a abertura do programa: