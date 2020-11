A emissão do "5 para a Meia-Noite" desta quinta-feira, dia 19 de novembro, vai contar com Pedro Pinto, David Carreira e Valter Hugo Mãe como convidados. Mas um dos pontos altos promete ser a nova rubrica de Beatriz Gosta, onde a humorista fala sobre a sua gravidez.

"Neste programa iremos fazer uma grande revelação: Beatriz Gosta vem a estúdio para anunciar ao mundo o sexo do bebé", revelou a RTP1 em comunicado.

O talk show vai receber ainda o músico Benjamim. "Mas há mais: no palco do '5', a música vai estar a cargo de Benjamim, e emitimos mais uma reportagem de Miguel Rocha, que foi à procura do 'milagre português'", avança o canal.