No final de maio, Filomena Cautela revelou que irá abandonar o programa "5 para a meia-noite" no final da atual temporada. Em declarações à Nova Gente, José Fragoso, diretor de programas da RTP1, sublinhou que o talk show vai continuar e os rumores sobre quem vai ocupar o lugar da apresentadora têm dado que falar.

Na emissão desta quinta-feira, dia 11 de junho, em jeito de paródia, Filomena Cautela apresentou uma "candidatura" do seu possível substituto: Mário Centeno. "Mário nunca aceitou o convite para se sentar no sofá do '5'. Porque nunca foi o sofá que ele quis", graceja Inês Lopes Gonçalves.

"A Filomena Cautela vai deixar o '5', mas já há quem esteja de olho no lugar. Será mesmo este o novo apresentador do programa?", questiona a produção do programa.

Veja o vídeo: