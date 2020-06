Na semana passada, Filomena Cautela revelou que irá abandonar o programa no final da atual temporada. Em declarações à Nova Gente, José Fragoso, diretor de programas da RTP1, sublinhou que o talk show vai continuar.

"O 5 é uma marca da RTP muito forte e já teve muitos apresentadores. Em boa verdade, é uma escola de apresentadores, e o programa vai continuar a seguir o seu caminho", garantiu.

Já a revista TV 7 Dias avança na sua edição que Bruno Nogueira poderá ser o escolhido para ocupar o lugar da apresentadora no "5 para a meia-noite. "O nome do Bruno já foi falado, mas ainda é prematuro avançar se será ele ou não", adiantou uma fonte do canal.

"Se ele, um dia destes, estiver virado para fazer televisão, esse espaço pode acontecer", disse José Fragoso à revista, citado pelo site A Televisão.