Está suspensa e sem prazo para avançar a série musical para o Disney+ sobre Gaston e LeFou que seria uma prequela do filme "A Bela e o Monstro" (2017).

A "travagem" é brusca: na segunda-feira tinha sido anunciada a entrada de Rita Ora para o elenco e a rodagem ia arrancar no verão na Grã-Bretanha.

Alan Menken, um dos compositores do filme de animação de 1991 e da versão de 2017, estava outra vez envolvido na banda sonora.

A notícia da The Hollywood Reporter foi partilhada e confirmada pelos protagonistas Luke Evans (Gaston) e Josh Gad (LeFou).

"Infelizmente, isto é verdade. Tentámos fazer tudo funcionar, mas sob pressão não estava destinado a ser... por agora. Estas personagens e esta história viverão, mas às vezes as melhores intenções e a realidade colidem e não se pode fazer nada", partilharam os dois atores.

Segundo a revista, a rodagem prevista para a primavera foi adiada até ao verão para aproveitar o bom tempo, mas "alguns elementos criativos não estavam suficientemente adiantados". A disponibilidade de alguns atores também se tornou um problema com a alteração das datas.

Com a janela de disponibilidade a encolher, o Disney+ optou por suspender por agora a série. Fontes ligadas à plataforma dizem que irá eventualmente avançar, mas não se sabe se os atores, incluindo Evans e Gad, "estarão disponíveis quando e se isso se confirmar".

A série estava a ser preparada e escrita por Josh Gad com os criadores da série "Era Uma Vez" e ia esclarecer como os muito diferentes Gaston e LeFou se tornaram amigos e parceiros, mas também como uma feiticeira lançou a maldição que transformou o príncipe no "monstro".

"Esta é uma mensagem muito triste para partilharmos. Estamos destroçados. Adeus, por agora, do Gastou e LeFou", acrescentou Luke Evans.

"Talvez eu vá até à Columbia [um estado do Canadá] e possamos beber juntos e filmar apenas cenas de nós alcoolizados em Bogotá a cantar as novas canções do Alan Menken", respondeu John Gad, que reiterou a esperança de avançar quando existir disponibilidade nas agendas.