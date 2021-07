A Netflix revelou esta quarta-feira, dia 30 de junho, o primeiro teaser de "A Diretora" ("The Chair", no título original). A série protagonizada por Sandra Oh e produzida por David Benioff e D.B. Weiss, criadores de "A Guerra dos Tronos", estreia-se a 20 de agosto no serviço de streaming.

As primeiras imagens da série centram-se na diretora Ji-Yoon Kim, enquanto se adapta ao novo cargo de diretora do departamento de Inglês da prestigiada Universidade de Pembroke. "Ji-Yoon enfrenta um conjunto particular de desafios enquanto primeira mulher ao leme do departamento e um dos poucos membros não caucasianos do corpo docente", adianta a Netflix.

Veja o teaser:

Além de Sandra Oh, no papel da Professora Ji-Yoon Kim, a série conta com Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Nana Mensah, David Morse e Everly Carganilla no elenco principal.

"A Diretora" foi criada por Amanda Peet, que assume os cargos de argumentista, diretora de produção e produtora executiva. A integrar a produção executiva com Peet estão Sandra Oh, David Benioff, D.B. Weiss, Bernie Caulfield e Daniel Gray Longino.

A primeira temporada da série vai contar com seis episódios de 30 minutos.