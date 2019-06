"A Guerra dos Tronos": realizador queria matar todas as personagens na Batalha de Winterfell

"A Guerra dos Tronos" chegou ao fim em maio, mas o final da série da HBO continua a dar que falar. Miguel Sapochnik, que realizou alguns dos episódios da oitava e última temporada da produção, revelou que queria que a Batalha de Winterfell fosse um verdadeiro massacre. Mas os criadores David Benioff e Dan Weiss não gostaram da ideia.

"Queria matar todos. Queria matar o Jorah no confronto inicial com os cavalos. Estava pronto para matar absolutamente todos. Queria que fosse implacável, de forma a que nos primeiros dez minutos dissessem: 'todas as apostas, estão erradas; qualquer um pode morrer'. E o David e o Dan não quiseram", contou o realizador, acrescentando que o tema foi bastante debatido.

Batalha de Winterfell decorreu durante o terceiro episódio da última temporada de "A Guerra dos Tronos" e foi criticado devido às imagens demasiado escuras.