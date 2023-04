A ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) confirmou ao SAPO Mag que "os seus serviços se encontram a apreciar a participação sobre a crónica de Alexandre Pais intitulada 'A imagem é tudo' publicada no 'Correio da Manhã', no dia 1 de abril".

"Quando houver uma decisão a respeito, a ERC procederá como habitualmente à sua divulgação pública no seu sítio eletrónico", adiantou a entidade ao site.

Leia a nota da ERC enviada ao SAPO Mag:

"A Imagem é Tudo"

No seu espaço de opinião no Correio da Manhã, o antigo jornalista Alexandre Pais criticou a imagem de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira.

No texto, o cronista começa por abordar Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa "Dois às 10", dizendo que é "robusta, com tendência para aumentar de peso". O antigo jornalista diz ainda que Cristina Ferreira mostra "braços tomados pela flacidez" nas galas do reality show "O Triângulo".

"Mulher simpática, mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características, Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige: disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício", escreveu Alexandre Pais.

Apresentadores de "Esta Manhã" lançam nota de repúdio

Na emissão desta segunda-feira, dia 3 de abril, de "Esta Manhã", Iva Domingues, Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto reagiram à crónica com uma nota de repúdio. "Nunca antes se viu um comentário destes numa crónica, num jornal, feito a qualquer homem", frisou a jornalista.

"Nunca nesta crónica se falou do trabalho em si ou da competência, apenas gordofobia no seu estado mais puro", acrescentou Iva Domingues.

Maria Botelho Moniz emociona-se no "Dois às 10" e agradece carinho do público

Na reta final da emissão desta segunda-feira, dia 3 de abril, de "Dois às 10", da TVI, Cláudio Ramos, que se encontra de férias, surpreendeu Maria Botelho Moniz.

No programa, o apresentador mandou entregar um ramo de flores à colega e amiga. "Para a minha Maria, a apresentadora que encaixa nas minhas medidas e que preenche o espaço no coração de quem nos vê", escreveu Cláudio Ramos no cartão.

"Estava eu aqui a tentar não falar sobre... Agradeço ao Cláudio e a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens bonitas no dia de hoje", agradeceu a apresentadora, em lágrimas.

Esta terça-feira, Maria Botelho Moniz vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

