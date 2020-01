A indústria da televisão e do cinema é perita em fazer "magia". Esta semana, os espectadores ficaram surpreendidos com um vídeo que mostra os bastidores da rubrica "Carpool Karaoke".

No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver James Corden a gravar a rubrica com Justin Bieber. E, ao contrário do que todos pensavam, o apresentador não conduz o carro durante a entrevista - o vídeo revela que o automóvel está a ser rebocado pelas ruas.

Veja o vídeo:

O vídeo soma milhares de partilhas nas redes sociais e centenas de comentários. "Sinto-me enganado", frisou um espectadores no Twitter. "A pior mentira desde o Pai Natal", acrescentou um seguidor do programa norte-americano.

Sia, Adele, Demi Lovato, Justin Bieber e Michelle Obama foram algumas das celebridades que já aceitaram boleia do apresentador britânico.