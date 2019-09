O cantor Roberto Leal morreu na madrugada de domingo, dia 15 de setembro, em São Paulo, no Brasil. O português estava internado no Brasil e lutava contra um cancro há dois anos.

Nas redes sociais, centenas de espectadores têm recordado a participação do músico em "Último a Sair". O programa de humor, uma sátira aos reality shows, juntou na mesma "casa" Bruno Nogueira, Luciana Abreu, Rui Unas, Miguel Guilherme e o cantor Roberto Leal, que venceu o programa.

Recorde os melhores momentos de Roberto Leal no programa da RTP1:

O músico nasceu em Macedo de Cavaleiros e emigrou para São Paulo, no Brasil, aos 11 anos com a sua família. "Arrebita", "Uma Casa Portuguesa" e "Chora Carolina" são alguns dos temas mais populares do artista.