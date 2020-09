A Acorn TV, o serviço de streaming da AMC Networks "com o melhor da televisão britânica e de outros países de língua inglesa," chega a Portugal esta quinta-feira, dia 1 de outubro. A plataforma estará disponível no MEO e na NOS e conta "com um catálogo composto por séries de drama, mistério e comédia britânica".

Com um custo mensal de 2,99 euros e com conteúdos legendados em português, a Acorn TV é apresentada como "o maior serviço de streaming especializado em séries britânicas nos Estados Unidos", com mais de um milhão de assinantes.

"A Acorn TV tem sido extraordinariamente bem sucedida e estamos muito entusiasmados por poder trazer aos portugueses alguns dos programas de televisão mais icónicos e reconhecidos pela crítica. A Acorn TV tornou-se um nome familiar nos EUA graças à excelência dos seus conteúdos que incluem séries premiadas provenientes das principais emissoras, como a BBC, ITV, Channel 4, ABC Australia e RTE”, explica Matthew Graham, diretor geral da Acorn TV.

O drama britânico "Doc Martin”, a produção irlandesa “Striking Out”, “Jack Taylor”, protagonizada por Iain Glen (“A Guerra dos Tronos”, “Downton Abbey”), “Agatha Christie’s Partners in Crime”, “The Level” e “Collision” são algumas das séries dramáticas disponíveis no serviço de streaming.

Para os fãs de comédia britânica, a Acorn TV destaca “Detectorists”, série vencedora de um BAFTA com argumento e realização do protagonista Mackenzie Crook (“The Office – A Empresa”), ao lado de Toby Jones (“The Hunger Games: Os Jogos da Fome”), Rachael Stirling (“Código do Crime”) e Diana Rigg (“A Guerra dos Tronos”).

“Finding Joy", "George Gently", "Indian Summers" e "Foyle’s War" são outros dos destaques.

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 800 mil portugueses subscreveram serviços de streaming entre os meses de fevereiro e abril deste ano.