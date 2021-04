Não há boas notícias para os fãs de "New Amsterdam", série que pode ser vista na FOX Life e na Netflix. Depois de vários rumores, a Entertainment Weekly confirmou que Anupam Kher, ator que veste a pele de do doutor Vijay Kapoor, vai abandonar a série.

A revista revelou que o sétimo episódio da terceira temporada ("The Legend of Howie Cournemeyer") marca a despedida. Nas cenas finais, a personagem despede-se do cargo de diretor do departamento de neurologia.

No início de abril, o ator indiano, que fez parte do elenco da série "Sense8", revelou ao The Hindustan Times que a sua esposa, a atriz Kirron Kher, lutava contra um cancro. "Ela está atualmente em tratamento e temos certeza de que irá sair mais forte do que antes. Somos abençoados porque ela está a ser tratada por uma equipa incrível de médicos", frisou.