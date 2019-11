A terceira temporada de "The Crown" chegou à Netflix este domingo, dia 17 de novembro. Com um elenco renovado - os papéis foram reformulados para mostrar o avançar no tempo -, os novos episódios decorrem entre 1964 e 1976.

Os portões do Palácio de Buckingham, em Londres, abrem-se no arranque da nova temporada. O ponto de partida dos episódios é o momento da escolha do novo retrato oficial de Isabel II, agora interpretada por Olivia Colman, que sucede a Claire Foy no papel de protagonista da série dramática.

Se ainda não começou a ver a nova temporada da série, aproveite para recordar alguns dos acontecimentos mais marcantes da primeira e segunda temporada da série da Netflix.

Veja o resumo das duas primeiras temporadas: