Baseada na mangá "Imawa no Kuni no Alice", de Haro Aso e publicada pela Shogakukan Inc, "Alice In Bordeland" é a nova série original da Netflix que está a dar que falar. A primeira temporada da produção japonesa estreou-se em dezembro de 2020, mas só agora conquistou o top diário do serviço de streaming.

Este fim de semana, a série chegou ao sétimo lugar do top 10 em Portugal. "Alice in Borderland" conquistou ainda o ranking diário na Bélgica, França, Itália e Argentina, por exemplo.

A saga segue Arisu, um jovem desempregado apático e obcecado por videojogos e que "dá subitamente consigo numa versão estranha e vazia de Tóquio". "Um 'gamer' sem objetivos e os seus dois amigos dão por si numa versão paralela de Tóquio, onde são obrigados a competir em vários jogos sádicos para sobreviver", adianta o serviço de streaming.

"Neste estranho mundo, Arisu conhece Usagi, uma jovem que se aventura sozinha pelos jogos. Juntos, tentarão desvendar um mistério após o outro, arriscando a vida enquanto procuram o seu verdadeiro sentido", resume a Netflix.

"Alice in Borderland" é protagonizada por Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya.