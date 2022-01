A Netflix continua a apostar em séries sul-coreanas. Depois de "Squid Game", "The Silent Sea" ou "Hellbound", o serviço de streaming estreia "All of Us Are Dead" a 28 de janeiro.

A série vai seguir um grupo de alunos que tenta sobreviver a um ataque de zombies. "Um grupo de alunos presos no seu liceu encontra-se envolvido em situações aflitivas enquanto espera para ser salvo de uma invasão de zombies", resume a Netflix na sinopse da série de terror.

"All of Us Are Dead" é baseada no webtoon "Now at Our School", de Joo Dong-geun. A primeira temporada vai contar com 12 episódios.

Veja o vídeo: