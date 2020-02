Rui Santos foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, o comentador da SIC foi desafiado a participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento, já no mento de "alta pressão", Inês Lopes Gonçalves e Filomena Cautela pediram a Rui Santos para descrever algumas personalidades com uma palavra. O comentador começou por dizer que Pinto da Costa é "malandro", que Bruno de Carvalho e Luís Filipe Viera são "malandros ao quadrado" e que Pedro Guerra é "inútil".

Já para descrever Joacine Katar Moreira, Rui Santos escolheu a palavra "burra". "Acho que nós é que estamos a ser pressionadas", gracejou Filomena Cautela.

Veja aqui o momento.