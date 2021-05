O futuro de "Anatomia de Grey" depois da 17.ª temporada ainda não é conhecido. A série do canal norte-americano ABC estreou-se em 2005 e tem perdidos alguns dos seus protagonistas ao longo das temporadas - Jesse Williams (Jackson Avery) foi o último ator a abandonar a produção.

Na 17.ª temporada, a série perdeu ainda o Dr. DeLuca, interpretado por Giacomo Gianniotti, mas a saída de Jesse Williams foi uma das mais marcantes desde o adeus de Justin Chambers na 16.ª temporada.

Ao longo das temporadas, "Anatomia de Grey" perdeu alguns dos seus atores mais populares, como Patrick Dempsey e Sandra Oh. Segundo o site Deadline, atualmente, a série conta apenas com três atores do elenco original da primeira temporada.

Ellen Pompeo (Meredith Gray), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber) são as únicas estrelas que permanecem no drama médico desde a estreia, em 2005.