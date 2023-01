André Lamoglia vai continuar no elenco de "Elite", da Netflix, confirmou a sua equipa em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"No posto de um das personagens mais importantes para a trama desde a sua chegada ao elenco na 5.ª temporada, André Lamoglia é um dos nomes confirmados para a fase seguinte da produção espanhola da plataforma de streaming Netflix", frisa a nota da agência.

Na série da Netflix, o ator brasileiro veste a pele de Iván. "Com os novos episódios lançados em novembro, a série acabou com Iván no hospital e, embora tenha acordado após o acidente sofrido, havia dúvidas sobre o seu regresso. O debate ganhou força, em especial, entre os fãs de 'Elite', que no fim da 5.ª temporada foram deixados com a dúvida de se Samuel (Itzan Escamilla) havia sobrevivido ou não", pode ler-se no comunicado.

As gravações da sétima temporada da série espanhola já arrancaram em Madrid.