No arranque da série, a artista revela que foi violada quando era adolescente. "Eu nunca expus isso em público. Sempre me coloquei em relações meio abusivas. Quando eu tinha 14 para 15 anos, conheci uma pessoa. Tinha medo dele, ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu era diferente quando era adolescente, não era como sou hoje em dia", começou por contar a artista no primeiro episódio da série da Netflix.

Em discurso direto, Anitta recorda como tudo aconteceu. "Estava com bastante medo das reações dele e acabei por perguntar se ele queria ir para um lugar a sós. Rapidamente, na mesma hora, ele deixou de estar stressado e perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim. Mas hoje tenho plena certeza que disse que sim porque tinha muito medo do stress dele", revela.

"Quando cheguei lá, percebi que não era certo fazer aquilo por medo e disse que não queria. Mas ele não me ouviu. Ele não disse nada. Ele só continuou a fazer o que ele queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e fiquei a olhar para a cama cheia de sangue", conta.

"Há muito pouco tempo que parei de achar que eu causei isto", frisa Anitta. "Sempre tive medo do que as pessoas iam falar. 'Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta, fazer tanta coisa?' Eu não sei", frisa.

"Esta série documental sem precedentes mostra-nos a vida privada e a carreira da cantora Anitta, ícone do funk e da pop no Brasil, acompanhando de perto a controversa e fascinante artista na sua intimidade e durante a preparação de concertos importantes pelo mundo fora. Mostra-nos também a vida dela na estrada e as reuniões com a sua equipa, em que ela acumula os papéis de artista e de empresária", avança a Netflix em comunicado.

"Anitta é um fenómeno na música pop e no funk. Mas por trás de cada hit está a Larissa, nascida e criada em Honório Gurgel (Rio de Janeiro), e pronta pra conquistar o mundo. Ela não é perfeita e sabe disso, por isso faz questão de mostrar quem é a Anitta sem filtros na série documental 'Anitta: Made In Honório'", acrescenta o serviço de streaming.