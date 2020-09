Nos últimos dias, a TVI tem revelado novidades sobre "Big Brother - A Revolução", que estreia no próximo domingo, dia 13 de setembro. Depois de confirmar que Maria Botelho Moniz ("Extras"), Mafalda Castro ("Diários da Tarde") Gonçalo Roque (repórter) e Alice Alves (repórter) vão fazer parte da equipa, o canal revelou o nome da primeira comentadora do programa.

Nas redes sociais, a estação de Queluz de Baixo confirmou que Marta Cardoso vai continuar a ser uma das comentadoras do "Big Brother". "Marta Cardoso está de regresso, com o 'Big Brother - A Revolução'! A ex-concorrente da primeira edição, será comentadora residente do extra do programa", escreveu a produção do programa na sua conta no Instagram.

Em agosto, a ex-concorrente e comentadora revelou que vai deixar de estar ligada aos reality shows no final de 2020. "Espero fechar aqui o meu ciclo de realitys. No final deste ano... pessoas: 20 anos de reality shows é muito tempo. Já está bom. No final deste ano, acabo o ciclo de reality shows", explicou Marta Cardoso.