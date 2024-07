António Costa vai conduzir uma série de conversas no canal NOW. Segundo o Correio da Manhã, o programa especial do antigo primeiro-ministro estreia-se em setembro com Durão Barroso.

Marcelo Rebelo de Sousa, António Vitorino e Mário Centeno também vão conversar com António Costa, que assume a presidência do Conselho Europeu no final do ano.

De acordo com o jornal, o Mosteiro dos Jerónimos será o palco do primeiro episódio. “Era difícil encontrar um melhor local para ter esta conversa sobre Europa com alguém que há 20 anos foi eleito pela primeira vez para presidente da Comissão Europeia”, explicou António Costa, lembrando que "foi aqui que foi assinado o tratado de adesão" à antiga CEE e o Tratado de Lisboa.