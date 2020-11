"Ambrósio, apetecia-me algo". Esta é a frase do anúncio dos chocolates Ferrero Rocher que há mais de 25 anos preenche muitos intervalos dos canais de televisão na época do natal. As falas entre a "senhora de amarelo" e o seu motorista, Ambrósio, estão na cabeça de todos - é quase como um "All I Want for Christmas" dos anúncios de TV.

Segundo o The Guardian, foi em 1995 que vimos pela primeira vez a senhora sentada num Rolls Royce prateado a pedir "algo... bom". 25 anos depois, o que é feito da dupla?

Paul Williamson, ator inglês nascido em 1929, foi o responsável por dar corpo a Ambrósio. "O Turista Acidental", "Emma" e séries como "O Santo" e "A Minha Família" foram alguns dos projetos em que participou.

Atualmente, o britânico nascido em Hampstead tem 91 anos e o seu último trabalho em representação foi em 2007, de acordo com o site IMDB.

A atriz e modelo Giulia Alberti partilhou uma foto com o ator:

Segundo o jornal italiano Notizie, a "senhora de amarelo" foi interpretada por Lee Skelton, uma antiga modelo norte-americana que foi casada com um príncipe italiano. Atualmente, a protagonista do anúncio está afastada dos holofotes.

Em 2011, a ex-modelo norte-americana voltou a casar, vivendo atualmente na Toscânia, onde trabalha na produção de vinhos.