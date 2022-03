Quase dois anos depois do sucesso de "The Last Dance" sobre o Chicago Bulls de Michael Jordan, agora é a vez da equipa Los Angeles Lakers entrar no terreno do streaming: o contra-ataque começa este domingo nos EUA e na terça-feira em Portugal com uma ficção sobre os anos gloriosos à volta de Magic Johnson.

"Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", série de dez episódios que começará a ser exibida nas plataformas HBO e HBO Max, reconstrói a história da equipa californiana a partir da sua aquisição, em 1979, por Jerry Buss, um excêntrico homem de negócios interpretado por John C. Reilly, que quer transformar o basquetebol num espetáculo tanto dentro como fora de campo.

Focada no que ficou conhecido como Showtime dos anos 1980, a série retrata a história profissional e pessoal dos protagonistas dos Lakers, passando pelos cinco títulos conquistados em nove finais da NBA disputadas até 1991, ano em que Magic Johnson anunciou que era seropositivo e interrompeu a sua carreira.

Com o primeiro episódio realizado por Adam McKay, de "Não Olhem para Cima", que também coproduz a série, e com estrelas do porte de Adrien Brody e jovens promessas como Quincy Isaiah e Solomon Hughes para interpretar Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, a HBO apostou forte para tentar seduzir um público que vai além dos fãs do desporto.

Winning Time

As cenas desportivas foram reduzidas ao mínimo e a série dedica-se, sobretudo, a reproduzir os bastidores de uma transformação: a de uma equipa média numa máquina do entretenimento.

"Foi a época em que a NBA se deu conta de que vendia mais do que o próprio basquetebol", resumiu à France-Presse o jornalista Jeff Pearlman, cujo livro "Showtime" serviu de inspiração para o projeto.

"Winning Time" tira proveito da galeria de personagens da época. Ao lado do caloiro Earvin "Magic" Johnson, muito à vontade nos vestiários e ávido por aventuras sexuais - com cenas rodadas com grande realismo -, está o introvertido Kareem Abdul-Jabbar, muçulmano devoto e militante dos direitos civis.

Após o sucesso mundial, em abril de 2020, de "The Last Dance", exibida nas plataformas ESPN e Netflix, multiplicam-se os projetos sobre os Lakers.

Além de "Winning Time", para a qual já se projeta uma continuação, a Apple TV+ difundirá a partir de 22 de abril um documentário de quatro episódios ("They Call Me Magic"), sobre Magic Johnson.

Já a plataforma Hulu, filial da Disney, promete uma série de documentários abordando as quatro últimas décadas da equipa californiana, em associação com a atual proprietária, Jeanie Buss, a filha de Jerry Buss.