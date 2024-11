O realizador Jim Abrahams morreu aos 80 anos na sua casa em Santa Monica na terça-feira, informou o seu filho.

Juntamente com os irmãos David e Jerry Zucker, estilhaçou nas décadas de 1980 e 1990 as convenções da comédia no cinema com célebres paródias como "Aeroplano!" e "Aonde é que Pára a Polícia".

Amigos de infância, o trio começou por se fazer notar ao escrever "O Filme Mais Maluco do Mundo" (1977), de John Landis, que apresentava a programação diária de um canal de TV local fictício através de uma série de sketches muito irreverentes e politicamente incorretos.

Mas foi com "Aeroplano!" em 1980, irreverente abordagem aos filmes catástrofe da década de 1970, que se passou a falar do trio ZAZ: foi um sucesso estratosférico que os celebrou como mestres em parodiar vários géneros de cinema criando situações e diálogos absurdas.

Decisivo é que tudo era representado com a maior das 'seriedades', de forma inexpressiva e a ritmo avassalador. por atores dramáticos como Robert Hays, Julie Hagerty, Peter Graves, Lloyd Bridges, Robert Stack e até o jogador de basquetebol Kareem Abdul-Jabbar. E o maior símbolo deste tipo de sátira, Leslie Nielsen, um ator veterano de Hollywood, tornou-se mesmo uma improvável estrela de cinema após os 50 anos.

Quase todos regressaram para a sequela de 1982, o mesmo ano em que os ZAZ também criaram para televisão "Police Squad!" ("Uma Brigada Muito Especial"), aplicando a mesma receita de "Aeroplano", mas aos géneros policial e espionagem, com Nielsen como o desastrado e desastroso super polícia de Los Angeles Frank Drebin.

'Aonde É Que Pára a Polícia' (1988)

A série só durou uma temporada, mas o trio transferiu tudo para o cinema, promovendo Drebin a tenente a desvendar uma conspiração durante a visita da rainha Isabel II em "Aonde é que Pára a Polícia" (1988), um sucesso que levou a duas sequelas em 1991 e 1994.

Pelo meio, os ZAZ atiraram-se a outros géneros, sempre com atores sérios como Val Kilmer e Omar Sharif noutra comédia que se tornou icónica: "Ultra-Secreto" (1984).

Jerry Zucker, Jim Abrahams e David Zucker em setembro de 2009

Os ZAZ também dirigiram "Por Favor, Matem a Minha Mulher" (1986), com Danny DeVito, Bette Midler e Judge Reinhold, e Abrahams sozinho voltou a juntar-se com Midler e ainda Lily Tomlin em "Cuidado com as Gémeas" (1988) e, virando-se para a comédia dramática, dirigiu "Roxy - O Escândalo da Verdade" (1990), com Winona Ryder e Jeff Daniels.

Ainda sozinho, teve outro sucesso estrondoso no registo de comédia que o celebrou, levando Charlie Sheen para as aventuras tresloucadas de "Ases Pelos Ares" (1991), que teve uma sequela em 1993.

Escreveu e realizou o seu último filme em 1998: "Mafia!" (título original: "Jane Austen's Mafia!"), uma sátira aos filmes dos gansgsters que já não teve a mesma popularidade junto do grande público.

Os ZAZ voltaram a juntar-se no ano passado, mas para a publicação de "Surely You Can’t Be Serious", o seu livro sobre a criação do clássico do cinema que é "Aeroplano".